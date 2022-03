ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Klöckner & Co auf 'Hold' - Ziel 13,00 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat Klöckner & Co (KlöcknerCo (KlöCo)) nach den jüngsten Kursgewinnen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 15,50 auf 13,00 Euro gesenkt. Der Stahlhändler habe dank hoher Stahlpreise und eigener Effizienzmaßnahmen ein starkes Schlussquartal 2021 hingelegt, schrieb Analystin Cansu Tatar in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen dürfte die Profitabilität zwar weiter über dem historischen Durchschnitt halten, allerdings dürfte der positive Nachrichtenfluss erst einmal den Höhepunkt erreicht haben. Da der Rückenwind durch das positive Branchenumfeld nachlassen dürfte, habe er die Gewinnerwartungen für 2023 reduziert./mis/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2022 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2022 / 08:15 / MEZ

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------