ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Puma SE auf 'Hold' - Ziel 450 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat PUMA SE von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 430 auf 450 Euro angehoben. Die jüngst vorgelegten Ergebnisse zeigten eine beeindruckende Dynamik, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings dürfte der Aktienüberhang nun in den Fokus rücken. Im Januar hatte der bisherige Puma-Mehrheitseigner Kering angekündigt, den Großteil seiner Aktien zu verkaufen. Der Streubesitz steigt im Zuge dessen auf 55 Prozent und Frey rechnet mit Verkäufen gerade von Seiten französischer ETFs./ag/mis

Datum der Analyse: 16.04.2018