ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Ziel für Compugroup auf 31 Euro - 'Buy'

EQS-News: CompuGroup Medical stärkt Marktposition in Nordeuropa mit Übernahme des norwegischen Unternehmens Pridok

Schwache Performance in Frankfurt: SDAX präsentiert sich letztendlich schwächer

TecDAX-Titel CompuGroup Medical SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CompuGroup Medical SE-Investment von vor 5 Jahren verloren

EQS-Adhoc: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA erwartet geringere Umsätze und korrigiert die Gesamtjahresprognose 2024

Heute im Fokus

Rüstungsaktien wie RENK und HENSOLDT springen nach Konkurrenzzahlen an. Jeff Bezos verkauft Amazon-Aktien - Analyst hebt Kursziel an. KION-Gewinn verfehlt wegen Wertminderung wohl die Markterwartungen. Hoffnung auf steigende Gewinne in Korea stützt Delivery Hero. CEO sieht Vonovia auf Kurs für Milliarden Liquidität. Bitcoin nähert sich 60.000 US-Dollar - fällt jedoch wieder zurück.