DAX23.689 +0,5%Est505.778 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8200 -1,7%Nas22.374 +1,2%Bitcoin63.969 -1,6%Euro1,1537 +0,3%Öl102,2 +1,2%Gold5.017 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Infineon, STMicro und NXP verkünden Kooperation mit NVIDIA -- Deutsche Bank, Amazon, Sartorius, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Microsoft im Fokus
Top News
Markt im Erholungsmodus: DAX nach schwachem Start fester - Ölpreise weiter im Fokus Markt im Erholungsmodus: DAX nach schwachem Start fester - Ölpreise weiter im Fokus
Lufthansa-Aktie steigt: Konzern wirbt mit verbessertem Vorsorgeangebot um Piloten - Ufo startet Urabstimmung Lufthansa-Aktie steigt: Konzern wirbt mit verbessertem Vorsorgeangebot um Piloten - Ufo startet Urabstimmung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Renditechancen in Schwellenländern entdecken - mit ETFs von Amundi einfach und günstig investieren.
Wer­bung

ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Ziel für Energiekontor auf 74 Euro - 'Buy'

17.03.26 12:18 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Energiekontor AG
34,50 EUR -2,60 EUR -7,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Energiekontor vor Geschäftszahlen für 2025 von 106 auf 74 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Das Geschäftsmodell des Projektentwicklers für Erneuerbare Energien sei intakt, schrieb Philipp Kaiser in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Das Marktumfeld und die politische Gemengelage hätten sich in den vergangenen Jahren aber erheblich verschlechtert./rob/bek/ag

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf Energiekontor

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Energiekontor

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Energiekontor AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Energiekontor AG

DatumRatingAnalyst
10:31Energiekontor BuyWarburg Research
17.11.2025Energiekontor BuyWarburg Research
17.10.2025Energiekontor BuyWarburg Research
10.09.2025Energiekontor BuyWarburg Research
20.05.2025Energiekontor BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
10:31Energiekontor BuyWarburg Research
17.11.2025Energiekontor BuyWarburg Research
17.10.2025Energiekontor BuyWarburg Research
10.09.2025Energiekontor BuyWarburg Research
20.05.2025Energiekontor BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
02.05.2012Energiekontor haltenÖko Invest
01.09.2008Energiekontor neutralDexia Securities Inc.
20.05.2008Energiekontor haltenÖko Invest
11.12.2007Energiekontor neutralDexia Securities
04.12.2007Energiekontor neutralDexia Securities
DatumRatingAnalyst
01.09.2006Energiekontor verkaufenM.M. Warburg
31.03.2005Energiekontor: SellM.M. Warburg

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Energiekontor AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen