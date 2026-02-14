DAX24.927 +0,1%Est506.003 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7900 -0,8%Nas22.547 -0,2%Bitcoin57.886 -0,1%Euro1,1865 -0,1%Öl67,89 +0,2%Gold5.001 -0,8%
ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Ziel für KWS Saat auf 91,50 Euro - 'Buy'

16.02.26 11:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
KWS SAAT SE & Co. KGaA
64,30 EUR 0,30 EUR 0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für KWS Saat (KWS SAAT SECo) nach Zahlen und gekappter Umsatzprognose von 93 auf 91,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Wie erwartet, sei das erste Halbjahr 2025/2026 des Saatgutherstellers aufgrund niedriger Rohstoffpreise von schwierigen Bedingungen geprägt gewesen, schrieb Oliver Schwarz am Montag in seinem Resümee. Er senkte seine Ergebnisschätzungen und daher auch sein Kursziel./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

