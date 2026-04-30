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ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Ziel für MTU auf 319 Euro - 'Hold'

04.05.26 10:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
285,80 EUR -6,60 EUR -2,26%
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HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für MTU (MTU Aero Engines) von 380 auf 319 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Christian Cohrs erwähnte in einer am Montag vorliegenden Studie solide Zahlen zum ersten Quartal, aber auch die erhöhten geopolitischen Risiken. Der Triebwerkbauer sei den Risiken einer langwierigen Nahost-Krise und der Treibstoffsituation ausgesetzt, auch wenn dies kurzfristig noch keine großen Spuren hinterlasse. Der Experte legt die Bewertungsskala vor diesem Hintergrund niedriger an./rob/tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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10:11MTU Aero Engines HoldWarburg Research
01.05.2026MTU Aero Engines BuyDeutsche Bank AG
30.04.2026MTU Aero Engines KaufenDZ BANK
30.04.2026MTU Aero Engines NeutralGoldman Sachs Group Inc.
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30.04.2026MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
27.04.2026MTU Aero Engines OutperformBernstein Research
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30.04.2026MTU Aero Engines NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.04.2026MTU Aero Engines Equal WeightBarclays Capital
30.04.2026MTU Aero Engines Sector PerformRBC Capital Markets
13.04.2026MTU Aero Engines Equal WeightBarclays Capital
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24.04.2026MTU Aero Engines SellUBS AG
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25.10.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
15.02.2023MTU Aero Engines SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

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