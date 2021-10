ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Ziel für Teamviewer auf 26 Euro - 'Buy'

Aktien in diesem Artikel TeamViewer 16,39 EUR

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Warburg Research hat das Kursziel für TeamViewer von 44 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine Gewinnwarnung sei erwartet worden, die nun bekannten Details seien aber dennoch ernüchternd, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie biete nach dem Kurseinbruch zwar Potenzial, eine Erholung dürfte aber zögerlich vonstatten gehen. Zuerst müsse der Anbieter von Software zur Computer-Fernwartung und Videokonferenzen das Vertrauen der Anleger wiedergewinnen./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2021 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

