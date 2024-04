ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Ziel für Varta auf 8 Euro - 'Sell'

S&P 500-Wert Johnson Controls International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Johnson Controls International von vor 3 Jahren verdient

S&P 500-Wert Johnson Controls International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Controls International von vor 5 Jahren eingefahren

Bosch, Lennox, Samsung vie for Johnson Controls HVAC assets, sources say

A Closer Look at 8 Analyst Recommendations For Johnson Controls Intl

S&P 500-Titel Johnson Controls International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Controls International von vor einem Jahr abgeworfen

Why Shares in Johnson Controls Rose in March

Heute im Fokus

Goldman Sachs mit Gewinnsprung. Nordex erhält Auftrag für Windpark in der Türkei. EZB-Analysten erwarten ab 3. Quartal 2025 stabile Inflation bei 2 Prozent. Angriffe auf Israel: Bitcoin nach Kurseinbruch wieder mit Erholungstendenz. Netflix wird in Deutschland teurer. Mercedes laut Analyse am profitabelsten - Tesla mit kräftigem Rückgang. VW-Tochter AUDI will wohl in Heilbronn Batterien bauen.