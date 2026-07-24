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ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Ziel für Vossloh auf 65 Euro - 'Hold'

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Vossloh AG
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HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Vossloh von 74 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach der Gewinnwarnung Mitte Juli hätten die Halbjahreszahlen des Eisenbahntechnologie-Unternehmens kaum Zuversicht gegeben, allerdings seien sie auch nicht alarmierend, schrieb Christian Cohrs am Montag. Er senkte seine Schätzungen. Eilige Aktienkäufe drängten sich derzeit nicht auf./rob/ajx/mis

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Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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DatumRatingAnalyst
11:16 Vossloh Hold Warburg Research
23.07.26 Vossloh Hold Jefferies & Company Inc.
14.07.26 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
14.07.26 Vossloh Hold Jefferies & Company Inc.
06.07.26 Vossloh Buy Deutsche Bank AG