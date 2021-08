ANALYSE-FLASH/Warburg Research: Übernahmeofferte für Schaltbau annehmen

Aktien in diesem Artikel

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Warburg Research hat Schaltbau nach einem Übernahmeangebot durch die Beteiligungsgesellschaft Carlyle (The Carlyle Group LP) von "Hold" auf "Sell" abgestuft, das Kursziel aber von 41,00 auf 53,50 Euro angehoben. Analyst Christian Cohrs rät in einer am Montag vorliegenden Studie zu, das Angebot in Höhe von 53,50 Euro je Aktie anzunehmen./mis/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2021 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

