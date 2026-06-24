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ANALYSE-FLASH: Warburg senkt Rheinmetall-Ziel - Sieht 'Glaubwürdigkeitsproblem'

25.06.26 12:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
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HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Rheinmetall nach dem Verlust des F126-Fregattenauftrags von 1550 auf 1500 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Christian Cohrs schrieb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einem unerwarteten Rückschlag. Die heftige Kursreaktion hält er für übertrieben. Dies spiegele aber die tiefgreifenden Zweifel am Markt wider, ob die Wachstumsambitionen des Konzerns weiterhin Bestand haben. Erschwerend komme noch ein Glaubwürdigkeitsproblem hinzu, da das Management den Investoren kurz vorher noch versichert habe, ein Vertragsabschluss stehe unmittelbar bevor./tih/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 08:05 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

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