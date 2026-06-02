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ANALYSE-FLASH: Warburg senkt Ziel für Deutsche Euroshop auf 19,80 Euro - 'Hold'

05.06.26 14:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Euroshop AG
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HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Euroshop von 20,90 auf 19,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Höhere Zinsaufwendungen bedeuteten Gegenwind für die wichtige operative Branchenkennziffer FFO, schrieb Andreas Pläsier in seiner am Freitag vorliegenden Überarbeitung des Bewertungsmodells nach den jüngsten Quartalszahlen. Er verschob den Bewertungszeitraum für die Aktie zudem weiter in die Zukunft auf das Jahr 2028./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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