Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Deutsche Bank-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Bewertung im Fokus

04.11.26 14:37 Uhr

Deutsche Bank-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Chris Hallam unterzogen.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Bank von 44,25 auf 47,75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Dienstag an den Quartalsbericht an. Sowohl bei den Erträgen als auch den Kosten hätten die Frankfurter die Erwartungen getoppt, schrieb er.

Aktienanalyse online: Die Deutsche Bank-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 14:21 Uhr in Grün und gewann 5,9 Prozent auf 32,27 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 47,97 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Bisher wurden heute 3.352.885 Deutsche Bank-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 stieg die Aktie um 1,0 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 22:08 / GMT

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