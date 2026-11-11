Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet GEA-Aktie mit Neutral in neuer Analyse

Investment-Tipp

11.11.26 12:52 Uhr

Die GEA-Aktie wurde von Goldman Sachs Group Inc. genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Gea von 69 auf 72 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa passte ihre Schätzungen am Dienstag an den Quartalsbericht des Anlagenbauers an.

Aktienauswertung: Die GEA-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von GEA konnte um 12:36 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 72,40 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Abwärtsrisiko von 0,55 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 33.713 GEA-Aktien umgesetzt. Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 28,1 Prozent zu Buche. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können GEA-Anleger Experten zufolge am 04.03.2027 werfen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 14:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.