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Neutral-Einstufung

Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Siemens Healthineers-Aktie mit Neutral in neuer Analyse

Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Siemens Healthineers-Aktie mit Neutral in neuer Analyse

Die Siemens Healthineers-Aktie wurde von Goldman Sachs Group Inc. genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
44.10 EUR -0.42 EUR -0.94 %
Charts | News | Analysen

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 43 auf 49 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton passte seine Schätzungen am Sonntag an den Bericht des vierten Geschäftsquartals an. Er rollte zudem seine Bewertungsbasis für die Aktien des Medizintechnikkonzerns nach vorn.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Siemens Healthineers-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktie verlor um 11:26 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 44,09 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 11,14 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 246.376 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 kletterte das Papier um 0,5 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 23:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens AG

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Alle: Alle Empfehlungen

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Datum Rating Analyst
11:41 Siemens Healthineers Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:01 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
06.11.26 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
05.11.26 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets

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