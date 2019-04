ANALYSE/Goldman: Über First Solar scheint die Sonne - 'Conviction Buy'

NEW YORK (dpa-AFX) - In der globalen Solar-Industrie verbessern sich nach Einschätzung der US-Großbank Goldman Sachs die Fundamentaldaten. Das ist einer der Gründe, weshalb Analyst Brian Lee die Aktie von First Solar auf die "Conviction Buy List" mit einem von 64 auf 75 US-Dollar angehobenen Kursziel setzte.

Die anderen Gründe seien unternehmensspezifisch, wie Lee in seiner am Mittwoch vorliegenden Studie betonte. So könnten die Kapazitätserweiterung in Malaysia für Kursimpulse sorgen. So stützten aktuelle Nachfragetrends einen Kapazitätsausbau.

Das Papier von First Solar sei historisch betrachtet derzeit zudem attraktiv bewertet. Auch wenn es im Vergleich mit den Aktien der Konkurrenz teuer erscheine, sei diese Prämie nicht zuletzt wegen der gemessen an den Rivalen starken Bilanz und der Nettobarmittel in Höhe von rund 20 Dollar je Aktie gerechtfertigt.

Bei Aktien mit der Einstufung "Buy" rechnet Goldman Sachs auf dem aktuellen Kursniveau sowie im Vergleich zu den anderen von der Bank beobachteten Unternehmen aus der gleichen Branche mit einem hohen Renditepotenzial./ajx/mis/he

Analysierendes Institut Goldman Sachs.

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2019 / 07:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2019 / n.b. / EDT