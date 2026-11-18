Einstufung im Blick

Die detaillierte Analyse des Deutsche Börse-Papiers wurde von Warburg Research-Analyst Andreas Pläsier durchgeführt.

Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für die Aktien der Deutschen Börse zwar von 322 auf 339 Euro angehoben, die Papiere aber vornehmlich aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die starke operative Entwicklung des Börsenbetreibers und Finanzdienstleisters dauere an, schrieb Andreas Pläsier am Mittwoch. Das spiegele sich in der Bewertung aber bereits größtenteils wider. Nach einem Kursanstieg der Aktien um 29 Prozent nach der Empfehlung Mitte April sieht er nur noch wenig Luft nach oben. Das höhere Kursziel basiere derweil auf einer höheren Branchenbewertung.

Aktienbewertung im Detail: Die Deutsche Börse-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 11:11 Uhr ging es für die Deutsche Börse-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 323,40 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 4,82 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 33.757 Deutsche Börse-Aktien. Das Papier gewann seit Jahresanfang 2026 47,1 Prozent.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 07:45 / CET

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.