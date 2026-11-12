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Experten-Analyse

Analyse: Hold-Bewertung für Allianz-Aktie von Jefferies & Company Inc.

Analyse: Hold-Bewertung für Allianz-Aktie von Jefferies & Company Inc.

Jefferies & Company Inc.-Analyst Philip Kett hat eine ausführliche Untersuchung des Allianz-Papiers durchgeführt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
468.40 EUR 1.40 EUR 0.30 %
Charts | News | Analysen

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen mit einem Kursziel von 440 Euro auf "Hold" belassen. Philip Kett zielte am Donnerstag in seiner Beurteilung des dritten Quartals auf drei wichtige Punkte ab: positive Überraschungen in der Vermögensverwaltung, erfüllte Erwartungen im Nichtlebensversicherungsgeschäft trotz des Gegenwinds durch Katastrophenschäden und die angehobene Prognose für das operative Jahresergebnis.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Allianz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 469,00 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 6,18 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 190.263 Stück. Das Papier legte seit Jahresbeginn 2026 um 25,6 Prozent zu. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Allianz am 12.11.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gary718 / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11:16 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
09:16 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
09:11 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.11.26 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.10.26 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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