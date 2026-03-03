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Analyse: Hold-Bewertung für Beiersdorf-Aktie von Jefferies & Company Inc.

31.03.26 13:07 Uhr
Wichtige News für Beiersdorf-Aktionäre: Jefferies & Company Inc. hat sich positioniert | finanzen.net

Jefferies & Company Inc.-Analyst David Hayes hat eine umfassende Analyse des Beiersdorf-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
76,80 EUR 0,68 EUR 0,89%
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Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf vor Zahlen zum ersten Quartal von 88 auf 86 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Angesichts des hohen Gewichts der Marke Nivea im Konsumsegment benötige es hierzu gute Nachrichten, um eine Kaufempfehlung zu rechtfertigen, schrieb David Hayes in einem Ausblick am Dienstag. Eine strategische Neuausrichtung zeige bislang noch keinen Erfolg.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Beiersdorf-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Das Papier von Beiersdorf konnte um 12:50 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 76,54 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 12,36 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. 88.556 Beiersdorf-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 18,3 Prozent zu Buche. Die Ergebnisse für Q2 2026 dürfte Beiersdorf am 05.08.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 01:52 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 01:52 / A.M.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Beiersdorf AG

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