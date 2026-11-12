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Experten-Einschätzung

Analyse: Hold-Bewertung für Brenntag SE-Aktie von Deutsche Bank AG

Analyse: Hold-Bewertung für Brenntag SE-Aktie von Deutsche Bank AG

Brenntag SE-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch Deutsche Bank AG-Analyst Tristan Lamotte unterzogen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
59.66 EUR 0.46 EUR 0.78 %
Charts | News | Analysen

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse seien zwar wie erwartet gewesen, aber die Ziele habe der Chemikalienhändler nicht erhöht, monierte Tristan Lamotte am Mittwoch nach dem Quartalsbericht.

Aktieninformation im Fokus: Die Brenntag SE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Das Papier von Brenntag SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:17 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 58,50 EUR abwärts. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Spielraum nach unten von 2,56 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden heute 120.290 Brenntag SE-Aktien gehandelt. Das Papier kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 22,0 Prozent aufwärts. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 10.03.2027 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Brenntag

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Datum Rating Analyst
11:41 Brenntag SE Hold Jefferies & Company Inc.
11:31 Brenntag SE Hold Deutsche Bank AG
11.11.26 Brenntag SE Hold Warburg Research
11.11.26 Brenntag SE Underweight JP Morgan Chase & Co.
11.11.26 Brenntag SE Neutral UBS AG

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