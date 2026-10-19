Analyse: Hold-Bewertung für Merck-Aktie von Jefferies & Company Inc.

Investment-Tipp

19.10.26 17:22 Uhr

Die Merck-Aktie wurde von Jefferies & Company Inc. genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Merck KGaA angesichts der Übernahme von Silence Therapeutics auf "Hold" mit einem Kursziel von 144 Euro belassen. Das Portfolio im Bereich der seltenen Krankheiten werde gestärkt mit einem Produktkandidaten gegen die Blutkrebserkrankung Polycythaemia vera, schrieb James Vane-Tempest in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Management sehe in dem Medikament Divesiran eine "Blockbuster"-Chance.

Aktienanalyse online: Die Merck-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 17:06 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 142,85 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 0,81 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 77.414 Merck-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Merck-Aktie um 18,9 Prozent nach oben.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 08:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 08:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.