Analyse: Hold-Bewertung für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie von Jefferies & Company Inc.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Analyse im Blick

16.10.26 14:19 Uhr

Hier sind die Erkenntnisse von Jefferies & Company Inc.-Analyst Philip Kett, der das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier näher betrachtet hat.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 550 Euro belassen. Die jüngste Stellungnahme des Rückversicherers zur Marktlage sei defensiv gehalten und betone, dass die langfristigen Risiken zunähmen, obwohl die Schadenentwicklung in jüngster Zeit verhalten gewesen sei, schrieb Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er stimme zu, dass traditionelle Rückversicherer einen Mehrwert bieten, doch angesichts der historischen Entwicklung sei er nicht davon überzeugt, dass dies ausreichen wird, um den Preisverfall aufzuhalten.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 14:03 Uhr 0,8 Prozent auf 540,40 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 1,78 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 98.811 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2026 stieg die Aktie um 0,7 Prozent. Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2026 veröffentlicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 06:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 06:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.