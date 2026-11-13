Analyse: Hold-Bewertung für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Investment-Tipp

13.11.26 10:34 Uhr

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurde von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen mit einem Kursziel von 565 Euro auf "Hold" belassen. Der Rückversicherer verdiene mit Kapitalanlagen mehr Geld als im Kerngeschäft, schrieb Michael Christodoulou am Donnerstag. Die Qualität der Gewinnentwicklung nehme ab und je Aktie bemessen, hänge der Gewinn zunehmend von der Anzahl an Aktienrückkäufen ab. Er sieht nur begrenzten Spielraum, dass sich die zuletzt überdurchschnittliche Kursentwicklung fortsetzt.

Aktienanalyse online: Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 10:17 Uhr wies die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 593,00 EUR nach oben. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Spielraum nach unten: 4,72 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 24.186 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie um 10,5 Prozent nach oben. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2027 erfolgen.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 17:53 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.