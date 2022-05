ANALYSE: HSBC wird optimistischer für Krones - Stuft Aktie auf 'Buy'

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank HSBC hat sich zu KRONES optimistischer als bisher geäußert. Analyst Richard Schramm stufte die Aktien des Herstellers von Getränkeabfüllanlagen von "Hold" auf "Buy" hoch und erhöhte das Kursziel von 91 auf 96 Euro. Er lobte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die beeindruckend guten Unternehmenszahlen für das erste Quartal und die Widerstandsfähigkeit des Anlagenbauers in einem schwierigen Umfeld.

Expterte Schramm verwies auf den unerwartet hohen Umsatz und das besser als prognostizierte operative Ergebnis (Ebitda) der Neutraublinger. Zudem sei der Auftragseingang auf ein Rekordhoch gestiegen und der freie Mittelzufluss habe sich mehr als verdoppelt. Angesichts der überraschend starken Performance erschienen die Ziele für 2022 zunehmend konservativ und die verbleibenden Risiken weitgehend eingepreist. Das robuste Geschäftsmodell von Krones sollte sich für Anleger auszahlen, glaubt der Experte und schraubte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2022 bis 2024 nach oben.

HSBC stuft solche Aktien mit "Buy" ein, deren Kursziel mehr als 20 Prozent über dem aktuellen Kurs liegt. Liegt das Ziel zwischen 5 und 20 Prozent über dem aktuellen Kurs, kann die Einstufung auch "Hold" lauten./edh/gl/jha/

