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Bayer-Aktie sinkt dennoch: DZ BANK vergibt für Aktie höhere Einstufung

09.04.26 14:36 Uhr
DZ BANK stuft Bayer-Aktie auf Halten hoch | finanzen.net

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Bayer-Aktie durch DZ BANK.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
40,07 EUR 0,00 EUR 0,00%
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Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Bayer von 42 auf 44 Euro angehoben und die Papiere von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft. Laut Peter Spengler basiert die Neubewertung auf einem höheren Multiplikator fu?r das Agrargeschäft Crop Science fu?r das Jahr 2027 und niedrigeren Schätzungen fu?r die Pensionsru?ckstellungen. Während die Rechtsrisiken im Zusammenhang mit Glyphosat durch den angestrebten Vergleich nun besser kalkulierbar seien, ru?cke die zuku?nftige operative Entwicklung stärker in den Fokus. Die Ertragsperspektive verbessere sich, schrieb Spengler am Donnerstag.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Bayer-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Im XETRA-Handel notiert die Bayer-Aktie am Donnerstag zeitweise 1,09 Prozent tiefer bei 40,04 Euro.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 13:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 13:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

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