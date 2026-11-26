Analyse im Fokus

Deutsche Bank AG hat die Deutsche Telekom-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 40 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bewertungen europäischer Telekommunikationsunternehmen seien im zweiten Halbjahr 2026 auf ein wieder attraktives Niveau gesunken, schrieb Robert Grindle in seinem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. Die Aussicht auf höhere Renditen, eine operative Stabilität, Konsolidierungspotenzial und Wertsteigerungen ließen für 2027 Gutes erwarten. Er empfiehlt ein Engagement im Sektor, wobei Risikowerte und Titel mit geringem Wert vermieden werden sollten.

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Aktienbewertung im Detail: Die Deutsche Telekom-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktie legte in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,78 Prozent auf 27,04 EUR zu. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 29,44 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 223.030 Stück. Seit Jahresbeginn 2026 legte der Anteilsschein um 0,9 Prozent zu. Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 25.02.2027 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 07:56 / CET

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.