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Analyse

Infineon-Aktie: KI-Rally treibt auf Zehn-Jahres-Hoch - Bewertung zieht nach

27.05.26 15:44 Uhr
Infineon-Aktie profitiert von KI-Boom: Kurs auf Dekadenhoch - Doch ist der Ausblick zu ambitioniert? | finanzen.net

In weniger als einem Monat legte die Infineon-Aktie knapp 50 Prozent zu und erreichte Ende Mai ein neues Zehn-Jahres-Hoch. Die Jahresprognose ist angehoben, der Kurs glänzt. Doch das Automotive-Segment liefert weniger, als die Kursrally vermuten lässt.

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Seit Jahresanfang summiert sich der Kursgewinn auf mehr als 90 Prozent, und der jüngste Wochenschub war besonders ausgeprägt: Am 25. Mai kletterte das Papier auf 76,39 Euro und damit auf ein neues Hochstand der vergangenen zehn Jahre. Der Treiber ist ein Segment, das für Infineon noch vor zwei Jahren kaum im Mittelpunkt stand: Leistungshalbleiter für KI-Rechenzentren, die zunehmend die Nachfrage befeuern und die Prognoseanhebung stützten.

Starke Zahlen, ambitionierter Ausblick

Im zweiten Geschäftsquartal stiegen die Erlöse um sechs Prozent auf 3,81 Milliarden Euro. Der Nachsteuergewinn kletterte auf 301 Millionen Euro, ein Plus von 18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die eigentliche Kursphantasie kam jedoch aus dem Ausblick: Infineon peilt nun einen Jahresumsatz von über 16 Milliarden Euro an, rund zehn Prozent mehr als im Vorjahr, und stellt eine Segmentergebnis-Marge von rund 20 Prozent in Aussicht. CEO Jochen Hanebeck benannte den Wachstumsmotor direkt: Stromversorgungslösungen für KI-Rechenzentren seien äußerst gefragt, der Ausbau der Energieinfrastruktur stütze zusätzlich das Industriegeschäft.

Analysten ziehen die Kursziele nach

JPMorgan, Bernstein und Jefferies hoben ihre Kursziele nach den Quartalszahlen jeweils um mehr als 20 Euro an. JPMorgan-Analyst Sandeep Deshpande hob sein Ziel von 48 auf 74 Euro an und erhöhte die Ergebnisschätzungen für die Geschäftsjahre 2026 bis 2028 um bis zu 15 Prozent. Goldman Sachs zog ebenfalls nach: Die US-Investmentbank hob das Kursziel von 53 auf 75 Euro an und behielt die Einstufung "Buy" bei.

Automotive schwächelt, China-Abhängigkeit bleibt

Im einstigen Vorzeigesegment Automotive sank die Profitabilität im abgelaufenen Quartal auf 18,1 Prozent. Preisdruck und schwächere Nachfrage nach Hochspannungs-Chips für Elektroautos belasten das Geschäft. Hinzu kommt eine strukturelle Abhängigkeit, die bei geopolitischer Eintrübung schnell zur Belastung werden kann: Laut UBS-Daten entfallen über 40 Prozent der Automotive-Erlöse auf China. Auf dem aktuellen Kursniveau liegt das Papier mehr als 68 Prozent über seiner 200-Tage-Linie. Wer Infineon neu beobachtet, findet damit eine operative Stärke, die durch ein hohes Bewertungstempo vorfinanziert ist. Für eine Beruhigung bräuchte es entweder Kurskonsolidierung oder weitere Gewinnanhebungen, die die aktuelle Erwartung noch übertreffen.

Der nächste belastbare Datenpunkt ist der Quartalsbericht am 5. August 2026, wenn Infineon die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vorlegt. Das Management rechnet dann mit einem Umsatz von rund 4,1 Milliarden Euro. Bestätigt sich das Wachstumstempo, wird die Rally weiter fundamental untermauert. Verfehlt das Unternehmen die eigene Prognose, trifft das einen Kurs, der wenig Spielraum für Enttäuschungen hat.

Melanie Schürmann, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

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