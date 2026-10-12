Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet RWE-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Aktienbewertung

12.10.26 11:37 Uhr

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der RWE-Aktie durch Jefferies & Company Inc. liegen vor.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) dürfte im Jahresvergleich um sieben Prozent auf 1,5 Milliarden Euro gestiegen sein, schrieb Ahmed Farman in einem Ausblick am Montag. Der Fokus liege auf dem Segment Lieferung und Handel, wo Knappheit herrsche und es somit Potenzial für höhere Schätzungen gebe, sollten die Preise zu halten sein.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die RWE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:21 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 58,82 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 27,51 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 123.196 RWE-Aktien umgesetzt. Das Papier kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 32,5 Prozent aufwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 02:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 02:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.