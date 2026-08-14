Analyse: Jefferies & Company Inc. vergibt Buy an Hannover Rück-Aktie
Die Hannover Rück-Aktie wurde von Jefferies & Company Inc. einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.
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Das Analysehaus Jefferies hat Hannover Rück mit einem Kursziel von 360 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Philip Kett in seiner monatlichen Branchenbetrachtung vom Sonntag, in der er sich mit der Kursentwicklung des europäischen Versicherungssektors und einzelner Titel sowie den Trends bei den Konsensschätzungen im Juli beschäftigte.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Hannover Rück-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die Aktie notierte um 13:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 254,20 EUR zu. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 41,62 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden via XETRA 21.107 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier stieg auf Jahressicht 2026 um 0,3 Prozent.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 05:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2026 / 19:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Bildquellen: Hannover Rück
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Hannover Rück Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|14:01
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK