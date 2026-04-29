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Analyse: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold an BASF-Aktie

30.04.26 10:22 Uhr
Das musst du wissen: Jefferies & Company Inc. bewertet die BASF-Aktie mit Hold | finanzen.net

Jefferies & Company Inc.-Analyst Marcus Dunford-Castro hat eine umfassende Analyse des BASF-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

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BASF
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Das Analysehaus Jefferies hat BASF nach Quartalszahlen des Chemiekonzerns mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Hold" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege über den Erwartungen, schrieb Marcus Dunford-Castro am Donnerstagmorgen. Die Mitte der bestätigten Ebitda-Jahreszielspanne liege derweil unter dem Konsens.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die BASF-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die BASF-Aktie musste um 10:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 53,95 EUR abwärts. Also weist das Papier noch eine Rückgangsmöglichkeit von 20,30 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. 538.350 BASF-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 21,4 Prozent aufwärts. BASF dürfte die Quartalsergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 30.04.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF SE

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