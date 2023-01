ANALYSE/Jefferies: Konjunkturoptimismus beflügelt Sixt - Aktie hoch auf 'Buy?

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aussicht auf eine konjunkturelle Erholung könnte dem Analysehaus Jefferies zufolge die Aktien von Sixt (Sixt SE St) antreiben. Der Experte Constantin Hesse stufte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Papiere des Autovermieters von "Hold" auf "Buy" hoch und erhöhte das Kursziel von 100 auf 130 Euro. Aktuell notieren die Anteilsscheine bei 114,50 Euro.

Die Reisebranche dürfte sich 2023 als widerstandsfähiger als erwartet erweisen, schrieb Hesse. Frühindikatoren seien besser als zunächst gedacht und signalisierten für den Autovermieter weiterhin Preise auf hohem Niveau, nicht zuletzt wegen einer immer noch begrenzten Verfügbarkeit von Fahrzeugen.

Vor diesem Hintergrund hat sich die Stimmung Hesse zufolge zuletzt doch merklich aufgehellt, vergleiche man die Lage mit der von vor einigen Wochen. Die Schätzungen für die Konjunktur hätten wohl den Boden erreicht.

Zudem hat es laut Hesse jüngst unter anderem von europäischen Fluggesellschaften gute Nachrichten für die Branche gegeben. So liege die für den Sommer 2023 prognostizierte durchschnittlichen Auslastung über der des letzten Jahres. Zudem sorge ein gewisser Nachholbedarf auch in diesem Jahr für robuste Reiseaussichten.

Nach Angaben der Welttourismusorganisation könnten die internationalen Touristenankünfte in diesem Jahr 80 bis 95 Prozent der Zahlen von vor der Corona-Pandemie erreichen, getrieben vor allem von Europa, fuhr der Jefferies-Experte fort. Im Jahr 2022 habe der Wert noch bei lediglich 63 Prozent gelegen.

Entsprechend der Einstufung "Buy" erwarten die Analysten von Jefferies, dass die Aktien auf Zwölfmonatssicht eine Gesamtrendite (Kursgewinn + Dividende) von mindestens 15 Prozent erreichen werden./la/bek/mis

Analysierendes Institut Jefferies.

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2023 / 12:30 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2023 / 19:01 / ET