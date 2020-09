ANALYSE: Jefferies sieht SMA Solar vor der Trendwende - Hochstufung auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies sieht SMA Solar vor einer Trendwende hin zu höheren Margen. Analyst Constantin Hesse stufte deshalb die Aktien des Herstellers von Wechselrichtern für Solarstrom von "Hold" auf "Buy" hoch. Das Kursziel hob er von 30 auf 48 Euro an, wie aus einer am Mittwoch vorliegenden Studie hervorgeht.

Verglichen mit seiner Auftaktstudie zu SMA Solar im Mai rechnet Hesse nun mit einer besseren Margenentwicklung in den kommenden zwei Jahren. Der Analyst begründete diese Einschätzung mit einem geringeren Preisdruck als gedacht und einem besseren Produktmix.

Die für 2021 bis 2022 geplante Einführung von Produkten der neuen Generation zusammen mit Kostensenkungsmaßnahmen und einer dank ausgebauter Marktanteile höheren Auslastung dürften zusätzlich antreiben, glaubt der Experte. Mit seinen Schätzungen für den Gewinn je Aktie für das Geschäftsjahr 2022 liegt Hesse nun um 49 Prozent über den durchschnittlichen Erwartungen am Markt.

Die simple Tatsache, dass der Konzern seine 2020er-Prognose beibehalten habe mit einem Umsatzwachstum von mindestens neun Prozent bei einer wohl rückläufigen Entwicklung der Branche deute auf einen Ausbau der Marktanteile in diesem Jahr hin.

Ein Bewertungsabschlag auf die Aktien der Konkurrenz sei wegen der niedrigeren Margen von SMA zwar gerechtfertigt, den aktuellen Abschlag hält Hesse aber trotz des ordentlichen Laufs der SMA-Papiere seit Mitte August für zu hoch - vor allem weil sich nun eine vielversprechende Margenerholung abzeichne.

Entsprechend der Einstufung "Buy" erwarten die Analysten von Jefferies, dass die Aktie auf Zwölfmonatssicht eine Gesamtrendite (Kursgewinn und Dividende) von mindestens 15 Prozent erreichen wird./ajx/la/jha/

Analysierendes Institut Jefferies.

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2020 / 17:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2020 / 19:01 / ET