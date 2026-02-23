Analyse im Fokus

Die MTU Aero Engines-Aktie wurde von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 450 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) im vierten Quartal habe die Erwartungen dank des Ersatzteil- und Servicegeschäfts übertroffen, schrieb George McWhirter am Dienstag nach dem Geschäftsbericht. Der Ebit-Ausblick auf 2026 liege im Rahmen der Erwartungen, für den Free Cashflow sei das Ziel etwas mau.

Die MTU Aero Engines-Aktie wies um 10:12 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 5,8 Prozent auf 374,60 EUR abwärts. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 20,13 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 77.354 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte die Aktie um 5,4 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 24.02.2026 erwartet.

