Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Siemens Healthineers-Aktie mit Hold in neuer Analyse

Aktienbewertung

05.11.26 13:22 Uhr

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) hat eine eingehende Prüfung der Siemens Healthineers-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Mittelwert der neuen Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie im Geschäftsjahr 2026/27 liege um drei Prozent unter der Konsenserwartung, sodass letztere etwas sinken dürften, schrieb Sam England am Donnerstag nach dem Bericht.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Siemens Healthineers-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel um 13:06 Uhr mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 44,00 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 9,09 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 990.847 Siemens Healthineers-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte die Aktie um 0,3 Prozent nach oben. Voraussichtlich am 05.11.2026 wird Siemens Healthineers Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q4 2026 gewähren.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 09:59 / GMT

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