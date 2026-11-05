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Aktienbewertung

Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Siemens Healthineers-Aktie mit Hold in neuer Analyse

Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Siemens Healthineers-Aktie mit Hold in neuer Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) hat eine eingehende Prüfung der Siemens Healthineers-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
43.90 EUR -0.77 EUR -1.72 %
Charts | News | Analysen

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Mittelwert der neuen Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie im Geschäftsjahr 2026/27 liege um drei Prozent unter der Konsenserwartung, sodass letztere etwas sinken dürften, schrieb Sam England am Donnerstag nach dem Bericht.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Siemens Healthineers-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel um 13:06 Uhr mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 44,00 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 9,09 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 990.847 Siemens Healthineers-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte die Aktie um 0,3 Prozent nach oben. Voraussichtlich am 05.11.2026 wird Siemens Healthineers Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q4 2026 gewähren.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 09:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: testing / Shutterstock.com

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Healthineers nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

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Datum Rating Analyst
13:21 Siemens Healthineers Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:06 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:16 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
11:16 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
16.10.26 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets

Information

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