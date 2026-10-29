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Aktienbewertung

Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) vergibt Buy an Vonovia SE-Aktie

Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) vergibt Buy an Vonovia SE-Aktie

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Analyst Kai Klose hat eine umfassende Analyse des Vonovia SE-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
15.83 EUR -0.44 EUR -2.67 %
Charts | News | Analysen

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vonovia nach der Prognosesenkung für 2028 von 34,50 auf 23,00 Euro zusammengestrichen, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Kai Klose berücksichtigte am Donnerstagmorgen neben der niedrigeren Ergebnisdynamik auch die höheren Marktzinsen in seinem Bewertungsmodell. Er bleibt aber bei seiner Kaufempfehlung angesichts des grundsätzlich robusten Vermietungsgeschäfts, das im ersten Halbjahr mit 87 Prozent den Löwenanteil des operativen Konzernergebnisses ausgemacht habe.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Vonovia SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Vonovia SE-Aktie notierte um 09:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 4,4 Prozent auf 15,75 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 46,08 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.877.170 Vonovia SE-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 fiel die Aktie um 32,0 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 04.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vonovia SE

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Datum Rating Analyst
10:01 Vonovia SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:36 Vonovia SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Vonovia SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.10.26 Vonovia SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Vonovia SE Buy Jefferies & Company Inc.

Information

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