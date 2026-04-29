Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) vergibt Hold an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie
Hier sind die Erkenntnisse von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Analyst Romain Gourvil, der das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier näher betrachtet hat.
Werte in diesem Artikel
Die Privatbank Berenberg hat Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Hold" belassen. Der Autobauer habe im ersten Quartal nicht so schwach wie befürchtet abgeschnitten und den Ausblick bestätigt, schrieb Romain Gourvil am Mittwochnachmittag im Nachgang des Quartalsberichts.
Aktienauswertung: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 10:42 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 48,32 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 24,17 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Bisher wurden heute 815.803 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt. Das Papier fiel seit Beginn des Jahres 2026 um 13,9 Prozent. Die kommenden Q2 2026-Ergebnisse werden voraussichtlich am 28.07.2026 veröffentlicht.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 16:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Mercedes-Benz Group (ex Daimler) News
Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com