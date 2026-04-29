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Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) vergibt Hold an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

30.04.26 10:58 Uhr
Analyse enthüllt: So denkt Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) über die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie | finanzen.net

Hier sind die Erkenntnisse von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Analyst Romain Gourvil, der das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier näher betrachtet hat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
48,20 EUR -0,37 EUR -0,75%
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Die Privatbank Berenberg hat Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Hold" belassen. Der Autobauer habe im ersten Quartal nicht so schwach wie befürchtet abgeschnitten und den Ausblick bestätigt, schrieb Romain Gourvil am Mittwochnachmittag im Nachgang des Quartalsberichts.

Aktienauswertung: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 10:42 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 48,32 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 24,17 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Bisher wurden heute 815.803 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt. Das Papier fiel seit Beginn des Jahres 2026 um 13,9 Prozent. Die kommenden Q2 2026-Ergebnisse werden voraussichtlich am 28.07.2026 veröffentlicht.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 16:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

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