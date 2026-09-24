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Underweight-Einstufung

Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet BASF-Aktie mit Underweight in neuer Analyse

Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet BASF-Aktie mit Underweight in neuer Analyse

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der BASF-Aktie durch JP Morgan Chase & Co..

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Aktien
BASF
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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" belassen. Der Rückenwind der Sonderkonjunktur durch den Nahost-Krieg lasse nach, schrieb Chetan Udeshi am Mittwoch. Er bleibt daher selektiv in Europas Chemiebranche und sucht nach Sonderstorys. BASF, Wacker Chemie, Yara, Evonik, Brenntag, IMCD, DSM-Firmenich und Arkema rät er besonders nachdrücklich in den Portfolios unterzugewichten. Das jüngst kolportierte angebliche Interesse von BASF an Evonik sieht er kritisch. Es gäbe bessere Alternativen für die Ludwigshafener.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der BASF-Aktie zur Zeit der Analyse

Zum Vortag unverändert notierte die BASF-Aktie um 12:35 Uhr im XETRA-Handel bei 52,14 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 155.930 BASF-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 22,4 Prozent zu Buche.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 23:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF SE

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Datum Rating Analyst
12:51 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.26 BASF Outperform Bernstein Research
11.09.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
04.08.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
30.07.26 BASF Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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