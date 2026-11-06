Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Siemens Energy-Aktie mit Overweight in neuer Analyse

Aktienbewertung

06.11.26 17:52 Uhr

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Siemens Energy-Aktie durch JP Morgan Chase & Co. liegen vor.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Overweight" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Eine Umfrage unter Investoren zeige niedrige Erwartungen vor dem anstehenden Quartalsbericht sowie dem Kapitalmarkttag des Energietechnikkonzerns, schrieb Phil Buller in einer am Freitag vorliegenden Studie.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Siemens Energy-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 17:36 Uhr 3,7 Prozent im Plus bei 118,10 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 107,45 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 3.721.992 Siemens Energy-Aktien umgesetzt. Das Papier gab seit Anfang des Jahres 2026 um 1,5 Prozent nach. Voraussichtlich am 11.11.2026 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 14:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 14:20 / GMT



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