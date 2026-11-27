Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Neutral an Rheinmetall-Aktie
Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Rheinmetall-Aktie durch JP Morgan Chase & Co..
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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall anlässlich der korrigierten Mittelfristziele vom Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 1150 Euro auf "Neutral" belassen. Die reduzierten Geschäftsziele für das Jahr 2030 lägen unter den mittleren Schätzwerten auf Bloomberg, schrieb David Perry am Freitag. Das neue Umsatzziel sei wesentlich glaubwürdiger, der aktualisierte Ausblick für die Ebita-Marge erscheine jedoch nach wie vor sehr ehrgeizig.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Rheinmetall-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:35 Uhr in Grün und gewann 3,4 Prozent auf 791,60 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 45,28 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 182.703 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 48,8 Prozent abwärts. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2027 erfolgen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2026 / 09:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 09:49 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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