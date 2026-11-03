Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight an Bayer-Aktie

Bewertung im Fokus

03.11.26 12:58 Uhr

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Bayer-Aktie durch JP Morgan Chase & Co..

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen zum dritten Quartal und einem optimistischeren Ausblick auf "Overweight" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Dank des starken Pharmageschäfts habe das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) positiv überrascht, schrieb Richard Vosser in einer ersten Reaktion am Dienstag. Insgesamt dürften die Anleger die Resultate positiv aufnehmen.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Bayer-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:42 Uhr in Grün und gewann 4,5 Prozent auf 52,26 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 16,72 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.549.490 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 41,6 Prozent nach oben. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:35 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.