Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight an Continental-Aktie

Aktuelle Analyse

04.11.26 12:22 Uhr

Die Continental-Aktie wurde von JP Morgan Chase & Co. genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental nach Zahlen zum dritten Quartal und erhöhten Jahreszielen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Der Reifenhersteller habe solide abgeschnitten, schrieb Jose M Asumendi in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Insgesamt hätten ein höherer Absatz von Ultrahochleistungsreifen, leicht positive Wechselkurseffekte, geringere Auswirkungen von Zöllen sowie erfolgreiche kommerzielle Maßnahmen wie Vertriebs-, Preis- und Kostenstrategien als Reaktion auf höhere Rohstoffpreise zur positiven Entwicklung beigetragen.

Aktienanalyse online: Die Continental-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere um 12:05 Uhr 5,8 Prozent. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 10,14 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 187.642 Continental-Aktien. Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Anteilsschein um 8,8 Prozent aufwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:05 / GMT





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