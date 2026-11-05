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Aktuelle Analyse im Blick

Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

JP Morgan Chase & Co.-Analyst Alexia Dogani hat eine umfassende Analyse des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
60.50 EUR 0.16 EUR 0.27 %
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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group nach detaillierten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Quartalsbericht des Logistikkonzerns habe ein breit angelegtes regionales und sektorales Wachstum hervorgehoben, schrieb Alexia Dogani in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zur Zeit der Analyse

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:48 Uhr um 0,2 Prozent auf 60,14 EUR ab. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 8,08 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 193.461 Aktien. Das Papier gewann seit Jahresanfang 2026 34,2 Prozent. Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:52 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
10:06 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research
10:01 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:11 DHL Group (ex Deutsche Post) Hold Jefferies & Company Inc.
29.10.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.

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