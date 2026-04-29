Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight an MTU Aero Engines-Aktie
Hier sind die Erkenntnisse von JP Morgan Chase & Co.-Analyst David H Perry, der das MTU Aero Engines-Papier näher betrachtet hat.
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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 465 Euro auf "Overweight" belassen. David Perry attestierte dem Triebwerkbauer am Donnerstag ein solides erstes Quartal. Das Unternehmen sei dabei mit anderen aus der Branche in guter Gesellschaft. Die Aktien seien aber abhängig von den konjunkturellen und geopolitischen Entwicklungen. MTU äußere sich zuversichtlich, was die Situation im Nahen Osten betrifft. Sollte sich die Lage dort im dritten Quartal normalisieren, könnten die Auswirkungen in der Branche eher gering bleiben.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die MTU Aero Engines-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Das Papier von MTU Aero Engines konnte um 10:36 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 286,50 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 62,30 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 67.363 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt. Das Papier gab seit Anfang des Jahres 2026 um 19,4 Prozent nach. Am 30.04.2026 werden die Kennzahlen für Q1 2026 voraussichtlich präsentiert.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:27 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:27 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Bildquellen: MTU Aero Engines