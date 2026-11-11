Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight an Siemens Energy-Aktie
Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Siemens Energy-Aktie durch JP Morgan Chase & Co..
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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Overweight" belassen. Der Energietechnikkonzern weise sektorweit führendes Wachstum auf, schrieb Phil Buller am Mittwoch in seiner Beurteilung des vierten Geschäftsquartals. Er geht davon aus, dass die Margenausweitung sich fortsetzt. Beträchtliche Barmittelausschüttungen seien ein klares Zeichen der Zuversicht.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Siemens Energy-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:48 Uhr in Grün und gewann 8,0 Prozent auf 129,48 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 89,22 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.307.679 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 8,0 Prozent nach oben. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2026 erfolgen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Bildquellen: Siemens Energy AG