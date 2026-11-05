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Bewertung im Fokus

Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight an Siemens Healthineers-Aktie

Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight an Siemens Healthineers-Aktie

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Siemens Healthineers-Aktie durch JP Morgan Chase & Co..

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
43.90 EUR -0.77 EUR -1.72 %
Charts | News | Analysen

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 57,40 Euro belassen. Die starke Auftragslage sei das Highlight des Quartalsberichts des Medizintechnikkonzerns, schrieb David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr 2026/27 erscheine konservativ.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Siemens Healthineers-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:51 Uhr mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 44,00 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 30,45 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 966.983 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 0,3 Prozent nach oben. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:27 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens AG

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Datum Rating Analyst
13:21 Siemens Healthineers Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:06 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:16 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
11:16 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
16.10.26 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets

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