ANALYSE: JPMorgan empfiehlt Continental - 'Profitabler durch Optimierungen'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan sieht bei Continental 2024 Margenpotenzial durch Optimierungsmaßnahmen. Der Schwerpunkt liege dabei auf drei Kategorien: Forschung und Entwicklung, der konsequenten Umsetzung der Unternehmensstrategie und Maßnahmen zur Senkung der Fixkosten, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte hob die Aktien des Automobilzulieferers und Reifenherstellers deshalb von "Neutral" auf "Overweight" und erhöhte das Kursziel von 76 auf 100 Euro. Aktuell kosten die Papiere 73,54 Euro.

Im Blick auf einzelne Sparten dürfte der Bereich Contitech Asumendi zufolge von einer Verschiebung des Produktmixes profitieren und den Umsatzanteil der industriellen Anwendungen erhöhen, was zu einer Verbesserung von mittleren einstelligen auf zweistellige operativen Gewinnmargen (Ebit-Marge) in den nächsten drei Jahren führen sollte. In dem Geschäftsbereich sind Kautschuk- und Kunststoffprodukte außerhalb der Reifenindustrie gebündelt. Die Reifensparte werde wohl weiterhin an Effizienzmaßnahmen arbeiten, um zumindest das derzeitige Rentabilitätsniveau zu halten.

Darüber hinaus hält Asumendi die Continental-Aktien weiterhin für nicht teuer. Insgesamt betonte der Experte, dass der Kapitalmarkttag vom Dezember 2023 dem Konzern einen klaren Weg aufzeige, nicht nur seine Gesamterträge zu verbessern, sondern auch bestimmte Geschäftsbereiche innerhalb der Automobilsparte zu veräußern, auszugliedern oder umzustrukturieren.

Gemäß der Einstufung "Overweight" geht JPMorgan davon aus, dass sich die Aktien in den kommenden sechs bis zwölf Monaten besser als der jeweilige Sektor entwickeln werden./la/ag/mis

Analysierendes Institut JPMorgan.

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2024 / 22:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2024 / 00:15 / GMT