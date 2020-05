ANALYSE: JPMorgan erwartet Prosus im EuroStoxx 50 - BMW gefährdet

PARIS (dpa-AFX) - Die Investmentbank JPMorgan glaubt weiter an eine Aufnahme von Prosus in den EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) im Juni. Die niederländisch-südafrikanische Technologie-Holding sei inzwischen auf Rang 22 in der "Fast Entry"-Rangliste nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung geklettert, erklärte Index-Experte Pankaj Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie. Bleibe Prosus bis zum Stichtag 29. Mai unter den Top 25, werde die Aktie in den Leitindex der Eurozone aufgenommen. Chancen sieht er nach der jüngsten Rally auf Platz 30 auch für den Zahlungsabwickler Adyen (Adyen BV Parts Sociales).

Akut abstiegsgefährdet sieht der JPMorgan-Stratege vor allem die Papiere der französischen Großbank Societe Generale (Société Générale (Societe Generale)). Sollten gar zwei Werte den außerordentlichen Aufstieg in den EuroStoxx 50 schaffen, müsse auf Basis aktueller Kursdaten auch BMW den Platz räumen./ag/jha/

