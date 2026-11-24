Analyse: Kaufen-Bewertung für Infineon-Aktie von DZ BANK
DZ BANK-Analyst Dirk Schlamp hat eine umfassende Analyse des Infineon-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.
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Die DZ Bank hat die Einstufung für Infineon auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 77 Euro belassen. Das Wachstum im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz und eine branchenzyklische Erholung trieben die Gewinne an, schrieb Dirk Schlamp in einer Studie am Dienstag. Zentraler Wachstumsmotor blieben KI-Rechenzentren.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Infineon-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Um 17:39 Uhr ging es für die Infineon-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 9,7 Prozent auf 43,74 EUR. 5.783.349 Infineon-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2026 stieg die Aktie um 16,8 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 12:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 15:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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