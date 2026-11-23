Experten-Analyse

Bernstein Research-Analyst Victoria Nice hat eine umfassende Analyse des Symrise-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Symrise auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Die Inflation kehre zurück und die Erfahrung zeige, dass Investoren dies bei der Bewertung von Aromen- und Duftstoffherstellern nicht ignorieren sollten, schrieb Victoria Nice in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Maßgeblich sei, wie schnell Unternehmen Preissteigerungen weiterreichen können. Dies entscheide dann auch über Gewinner oder Verlierer.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Symrise-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Symrise-Aktie musste um 15:12 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 94,24 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 5,05 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 73.500 Symrise-Aktien den Besitzer. Für die Aktie ging es seit Jahresanfang 2026 um 39,1 Prozent nach oben. Experten kalkulieren am 10.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Symrise.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2026 / 17:33 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 03:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.