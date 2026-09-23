Analyse: Market-Perform-Bewertung für Volkswagen (VW) vz-Aktie von Bernstein Research

Aktie unter der Lupe

23.09.26 16:37 Uhr

Bernstein Research-Analyst Stephen Reitman hat eine umfassende Analyse des Volkswagen (VW) vz-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Volkswagen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der zunehmende Erfolg chinesischer Automarken in Europa werde als existenzielle Bedrohung der hiesigen Hersteller wahrgenommen, sei aber nicht die erste Herausforderung aus Asien, schrieb Stephen Reitman in einer am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung. Entgegen einer weitverbreiteten Wahrnehmung hätten unter den Masseherstellern aber nur die Marken der Auto-Holding Stellantis Marktanteile an die chinesische Konkurrenz verloren. Volkswagen, Renault, BMW und Mercedes-Benz seien gegen diese zwar nicht immun, behaupteten sich aber besser, als es ihnen die Investoren zugeständen.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Das Papier von Volkswagen (VW) vz befand sich um 16:21 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,8 Prozent auf 73,14 EUR ab. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 36,72 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. 485.278 Volkswagen (VW) vz-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 24,7 Prozent zu Buche. Die Ergebnisse für Q3 2026 dürfte Volkswagen (VW) vz am 29.10.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 16:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 04:00 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.